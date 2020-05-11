شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مدبولى: تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تصريح رئيس الوزراء بإقامة مشروعات تنمية زراعية وسياحية بالساحل الشمالي الغربي، وقرار هيئة التنمية الصناعية بمد العمل بالسجلات المنتهية لنهاية شهر رمضان، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى أهم الأخبار...

رئيس الوزراء: تجمعات عمرانية ومشروعات زراعية وسياحية بالساحل الشمالى الغربى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لأعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالى الغربي، وذلك في اجتماع حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.





الفريق التراس لـ"الخليج 365": إنتاج كمى لبوابات التعقيم لتلبية الطلبات

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الإنتاج الكمى لبوابات التعقيم والتطهير الجديدة، التى تم تصنيعها داخل مصانع الهيئة، سيبدأ من الأسبوع المقبل، وذلك بعد الوقوف على عدد الطلبات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية.





نيويورك تحقق فى إصابة 85 طفلا بمتلازمة مرتبطة بكورونا..ومسئول: الوباء يتطور

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن 38 طفلاً في المدينة أصيبوا بمتلازمة التهابية جديدة والتي يعتقد مسؤولو الصحة إنها مرتبطة بالاستجابة المناعية لـCOVID-19.





اتحاد الكرة يكشف مصير شكوى غزل المحلة ضد أسامة نبيه فى أزمة التفويت

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادى غزل المحلة، حتى الآن، لم يتقدم بشكوى رسمية ضد أسامة نبيه، لاعب الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق، بشأن التصريحات التى أدلى بها مؤخرا عبر قناة أون تايم سبورت، والتى قال فيها إنه رفض التسجيل فى شباك الزمالك عندما كان لاعبا فى صفوف غزل المحلة موسم 2001 - 2002 وتحديدا فى مباراة الفريقين فى قبل نهائى كأس مصر.





ممرات تعقيم ذاتي وتطهير عنابر السجناء وسيارات الترحيلات لمواجهة كورونا .. صور

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.





غلق مصلحة الدمغة والموازين 14 يوما بعد ظهور حالة كورونا لرئيس قسم التحليل

قررت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية غلق مقر المصلحة بمنطقة الجمالية 14 يوما بعد اكتشاف ظهور حالة كورونا لمدير قسم التحليل بالمصلحة، وتم إغلاق المقر لتطهير وتعقيم المكان حفاظا على العاملين والمترددين على المكان فى ظل تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





تفاصيل للمرة الأولى يكشفها مصمم معارك الاختيار: أمير كراره صور كل المشاهد الخطرة بدون دوبلير.. تعبنا نفسيا لأننا عشنا أحداثا حقيقة في تصوير المسلسل..ليس هناك فرق بين الأكشن المصري والعالمي ونمتلك نفس الإمكانيات

استطاع مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كراره أن يلفت الانتباه ويحقق الانتشار بين الجمهور في المنازل ويصبح حديث الجميع وأيضاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال المشاهد واللقطات الحية التي تتضمنها الحلقات، سواء مشاهد استشهاد الجنود والضباط، أو عن حياة الشهيد أحمد المنسي الذى يجسده النجم أمير كراره، ووراء كل مشاهد التفجيرات والنيران الحية واللقطات والأكشن والضرب بالذخيرة والمدفعية التي نراها في كل حلقة مصمم المعارك أحمد عبد اللاه.





أول أغسطس يدرس استعادة الأنجولى جيرالدو من الأهلى

كشفت تقارير صحفية أنجولية أن نادى أول أغسطس الأنجولى يدرس استعادة جيرالدو دا كوستا جناح النادى الأهلي بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





الداخلية تحبط تهريب 2220 طربة حشيش و20 كيلو أفيون بقيمة 18 مليون

في ضربة أمنية ناجحة، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط أحد العناصر الإجرامية أثناء تهريبه 2220 طربة لمخدر الحشيش و20 كيلو جرام لمخدر الأفيون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

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كورونا "صدمة اقتصادية" تهز عرش أردوغان.. خبراء للجارديان: مشكلة الفيروس "وجودية" والأزمة المالية كبرى والركود عميق وطويل.. الرئيس أصبح ضحية إدارته ولا يوجد كبش فداء غيره.. وتركيا سابع أكبر بلد تأثرا بالوباء

تحت عنوان " الصدمات الاقتصادية لفيروس كورونا يمكن أن تكون حافزًا للانحدار السياسي لأردوغان"، قال الكاتبة بيثان ميركنان إن الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، الذى وصفته بأنه شعبوي مغرم باقتراح أن قيادته هي الطريقة الوحيدة لحماية البلاد من الأعداء الحقيقيين والمتخيلين. ومع ذلك ، فإن جائحة الفيروس التاجي أزمة وجودية على عكس أي شيء واجهه من قبل.





فيديو.. لسه اللى جاى أصعب.. أول موجة حارة فى رمضان

تتعرض البلاد بداية من اليوم الاثنين لموجة حارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد البلاد بدءا من غد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، بأن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بنهاية الأسبوع لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و41 درجة جنوبا.





الحظر في كوكب النيل 7 مساءً.. معايشة لحياة الصيادين أيام كورونا..فيديو وصور

رغم أن حياتهم تحيطها المياه، يعيشون بعيدا عن زحام شوارعنا وضجيجها، ولكن أيضا حياتهم تغيرت بسبب فيروس كورونا المستجد، الحظر في النيل تفرضه شرطة المسطحات المائية بداية من الساعة الـ7 م، وحتى طرق البيع ومساحة خروجهم للأسواق تغيرت، ولكن رغم كل شيء يبقى الرضا بالحال والأحلام بحياة أفضل، دافع لهم ليستيقظوا كل صباح ويمارسوا حياتهم داخل مياه النيل.





إنفو جراف.. أسعار منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ وزارة التموين

‫تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لمواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق، كما يتم عرض كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

إعادة فتح أول منتزه "ديزني لاند" في العالم بشانجهاى الصينية

تم إعادة فتح منتزه ديزني لاند الترفيهي في شانجهاي الصينية أمام الجمهور مع سعة حضور محددة اليوم الاثنين بعد أن أصبح وباء كوفيد-19 أكثر هدوءا في الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".





الأرصاد: أمطار بمحافظات الجنوب الخميس واستمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى السبت

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بدءا من اليوم بزيادة حوالى درجتين إلى 3 درجات، وسيستمر ارتفاع درجة الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.





البرلمان يبحث آليات سد العجز فى عدد الأطقم الطبية.. رفع سن المعاش والتنسيق مع المستشفيات الجامعية.. وإعادة النظر فى توزيع الأطباء والاهتمام بالتدريب والتخصص.. ومطالب بزيادة أعداد مدارس التمريض

طرح عدد من أعضاء مجلس النواب حلولا لمشكلة العجز فى عدد الأطباء والتمريض بالعديد من المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدين فى الوقت ذاته علي ضرورة تقديم حوافز معنوية ومادية للأطباء لمنع الهجرة للخارج.





القوى العاملة:صرف الدفعة الأولى من منحة الـ500 جنيه للمتخلفين من اليوم لـ 14 مايو

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن الصرف علي 3 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتبارا من اليوم الإثنين وحتي 14 مايو الجاري ، وذلك من خلال4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة بجميع المحافظات ، مشيراً إلي أن فروع البنك الزراعي المصري انتهت اليوم الأحد من صرف نفس الدفعة.





النائب العام الأسبق يعلن مشاركته وأسرته في مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية"

أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصرى الأسبق، في مقطع فيديو مصور، ترحيبه بالدعوة التى أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية لكل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء الإنسانية في 14 مايو الجارى، التى لاقت ترحيب كبير من العديد من الرؤساء والوزراء والشخصيات الدينية والفنية والسياسة البارزة حول العالم.





ذاكر فى البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة اللغة الألمانية.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة في حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، الأمر الذي اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالإلتزام بالعزل المنزلي، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجوال في كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.





السياحة على أعتاب العودة من جديد رغم أزمة كورونا.. الوزير يلتقى مستثمرى البحر الأحمر لوضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق.. 3 مليارات تنعش القطاع.. وخبير سياحى : لابد من التأكيد من تنفيذ اشتراطات التشغيل.. صور

عقب الاشتراطات والضوابط التى أعلن عنها مجلس الوزراء لإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 25%، بداية من منتصف مايو الجاري، تضع وزارة السياحة مع ملاك ومستثمرى القطاع السياحى اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق، للتأكيد على تطبيق الاشتراطات والضوابط التى أعلن عنها مجلس الوزراء .