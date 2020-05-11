شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف قفزت أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تثير زيادة أرقام المصابين بكورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات حول ما يحدث و السر وراء ذلك خاصة في ظل ما تبذله الدولة من جهود لمواجهة الأزمة و ادارتها لها بشكل صحيح منذ البداية ، فبعد 51 يوماً سجلت مصر أول ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وجاءت الألف الثانية بعد 8 أيام وانخفضت المدة الزمنية تباعا حتى سجلت الألف الخامسة والسادسة بعد أربعة أيام ثم الألف الثامنة في أقل من ثلاثة أيام.

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فكيف حدثت تلك القفزة في أعداد المصابين؟ وما هو تفسير المتخصصين لها لمعرفة الإجابة شاهد الفيديو التالى .