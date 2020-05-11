شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق التراس لـ"الخليج 365": إنتاج كمى لبوابات التعقيم لتلبية الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الإنتاج الكمى لبوابات التعقيم والتطهير الجديدة، التى تم تصنيعها داخل مصانع الهيئة، سيبدأ من الأسبوع المقبل، وذلك بعد الوقوف على عدد الطلبات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية.

وأضاف الفريق التراس، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة العمل والتدخل المباشر للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا، وكذلك التعامل مع تداعيات الأزمة، درست الهيئة وخططت للعمل فى عدة مسارات متوازية، منها بوابات التعقيم والتطهير، والتي تستخدم خاصية حديثة في التعقيم، التى تم تصنيعها وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتتميز باستخدامها تقنية الضباب والتى لا تؤثر على الجهاز التنفسى للإنسان؛ كما تتميز وحدة الكشف الحرارى بكاميرا رقمية لقياس درجة حرارة الإنسان وتصويره تليفزيونيا من عدة زوايا، بالإضافة لغرف العزل الذاتي للمستشفيات، وكذلك إنتاج وتصنيع الكمامات الطبية بأسعار مناسبة للجمهور.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تلقت كثير من الطلبات للتعاقد على بوابات التعقيم والكشف الحرارى الجديدة، وكذلك المنتجات الأخرى، ويتم دارسة الطلبات حاليا، مؤكدا أنه سيتم تلبية كل الطلبات بشكل كامل، خاصة أن الهيئة قامت بتصميم وإنتاج كل المنتجات الجديدة، بمصانعها وبأيدى مصرية، وذلك للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، ولتلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة أي أزمات قد تنتج عن نقص تلك المنتجات في السوق المحلى.

كان الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع قد أعلن عن بدء الإنتاج المحلى للأجهزة الطبية بوحدات الهيئة، مثل غرف العزل الطبى وأجهزة التعقيم والفحص الحرارى ومستلزمات الوقاية طبقا للمواصفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلى فى هذه الصناعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.