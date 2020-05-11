شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. أسعار منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لمواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق، كما يتم عرض كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة. ‫”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا حول أسعار منتجات اللحوم والدواجن فى منافذ وزارة التموين فى نفاط محددة. ‫ ‫لحوم برازيلية طازجة 100 جنيه للكيلو ‫لحوم برازيلية مجمدة 63 جنيها للكيلو ‫الدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها للكيلو ‫أوراك الدواجن المجمدة 32.5 جنيه للكيلو ‫بط مسكوفى بسعر 38.5 جنيه Advertisements ‫لحوم كباب حلة مجمدة 68 جنيها للكيلو ‫دواجن فيليه 70 جنيها السلع الغذائية بتخفيضات من 15 إلى 20% ‫

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