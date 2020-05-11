شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لسه اللى جاى أصعب.. أول موجة حارة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد بداية من اليوم الاثنين لموجة حارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد البلاد بدءا من غد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، بأن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بنهاية الأسبوع لـ 38 درجة بالقاهرة و40 و41 درجة جنوبا. وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس وتفاصيل الموجة الحارة لنهاية الأسبوع، كما يلى.. Advertisements

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