شكرا لقرائتكم خبر عن مسافات بين مقاعد انتظار المسافرين.. مطار الغردقة يستعد لاستئناف السياحة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت إدارة مطار الغردقة الدولي، عدة إجراءات احترازية جديدة، لمواجهة كورونا بالمطار، استعدادًا لزيادة عدد الرحلات الداخلية، مع بدء استئناف السياحة الداخلية، بفنادق البحر الأحمر، منتصف الشهر الجاري، للتعايش مع السفر والرحلات السياحية والالتزام بكافة الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار، أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالات السفر والوصول من خلال وضع مسافات تضمن التباعد بين الركاب، خلال إنهاء إجراءات السفر والوصول لتقليل المخاطر وانتقال العدوي بفيروس كورونا، ووجود مسافات كافية للحفاظ على التباعد الاجتماعي، بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات، داخل صالات السفر، ووضع لوحات إرشادية «يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم»، منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين، بأهمية التباعد الجسدي، أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

كانت حركة الطيران الدولي، سواء للقادمين أو المغادرين من المطارات المصرية، توقفت منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية، بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.