شكرا لقرائتكم خبر عن «دفعة واحدة».. تعافي 45 شخصًا من «كورونا» في «عزل أبوقير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو سلامة، رئيس الفريق الطبى لمستشفى الحجر الصحى في المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية (مستشفى العزل لمصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه تم تعافي 45 مصابًا جديدًا من الفيروس، وخروجهم من العزل، بعد تلقي العلاج اللازم «دفعة واحدة»، الإثنين.

وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه بخروج الحالات الـ45 اليوم يصل إجمالى الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن 250 حالة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء مسوح طبية لهم، للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم، حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أنه يتم المصابين من مستشفي عزل العجمى المركزى من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهة فقط، وليست رعاية طبية كاملة، وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.