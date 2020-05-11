شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسماعيلية» تلزم العاملين والمترددين على المديرية ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الإثنين، تعليمات مشددة إلى العاملين بديوان المديرية، والمترددين على المديرية من المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة ضد الأمراض المعدية والفيروسية، وفي مقدمتها فيروس كورونا مع أهمية ارتداء الماسك الطبي «الكمامة» أثناء التواجد داخل الديوان.

وقال «قبيصي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وشهد الدكتور خالد خلف عملية تعقيم لجنة مدرسة السلام الثانوية بنات، بحضور مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومها إمام مدير المدرسة، وكذلك تجهيزات اللجنة استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة شهر يونيو القادم.