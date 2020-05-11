شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة ممدوح حمزة في اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ1 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المهندس الاستشاري ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة في اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة» إداريًا لجلسة 1 يونيو المقبل.

ووجهت النيابة إلى «حمزة» خلال التحقيقات اتهامًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد من خلال تغريدة نشرها على «تويتر».

كانت النيابة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك في التحقيقات التي أجرتها في البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري.