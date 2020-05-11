شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بالمدينة الجامعية بالجيزة للعائدين من الخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه جاري تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الاحتياطي للمصريين العائدين من الخارج، للترفيه عنهم وحتى يتمكنوا من متابعة الأخبار والأحداث المختلفة.

وكانت جامعة القاهرة استقبلت، منذ أمس وحتى اليوم، 4 أفواج من العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، وتوفير كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ ٢٤ ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.

وأشاد العائدون من الخارج بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.

تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الإحتياطي للمصريين العائدين من الخارج

تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الإحتياطي للمصريين العائدين من الخارج

تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الإحتياطي للمصريين العائدين من الخارج

تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الإحتياطي للمصريين العائدين من الخارج