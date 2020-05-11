شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقر مصلحة الدمغة والموازين بالجمالية 14 يومًا بعد ظهور حالة إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غلق مقر المصلحة بمنطقة الجمالية 14 يومًا بعد ظهور حالة كورونا لمدير قسم التحليل بالمصلحة، وتم إغلاق المقر لتطهير وتعقيم المكان حفاظا على العاملين والمترددين على المكان فى ظل تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار المصلحة بعد ظهور أعراض الإصابة على مدير التحليل بالمصلحة بمنطقة الجمالية، وعقب ذهابه للمستشفى وإجراء مسحة له تبين إيجابية العينية وأنه مصاب بفيروس كورونا فتم إغلاق مقر المصلحة وإعطاء جميع المخالطين للحالة 14 يوما وهى فترة حضانة الفيروس وتعليق كافة الأنشطة بمقر الجمالية وإجراء عمليات التعقيم والتطهير للمقر.