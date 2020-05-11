شكرا لقرائتكم خبر عن حيثيات إدراج زياد العليمي و12 آخرين بـ«خلية الأمل» على قوائم الكيانات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بإدراج زياد عبدالحميد الشهير بـ«زياد العليمى»، و12 أخرين، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار على ذمة القضية التي تحقق فيها النيابة العامة والمعروفة بـ«خلية الأمل»، والتي قالت إنه يجب الالتزام بما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصرى بشأن الالتزام بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إن «من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقا لنص الدستور المصرى يكون لمن تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه وهى تدابير قضائية احتياطية يقصد بها الوقاية وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله تحقيقا للغاية التي قصدها المشرع».

واستندت الحيثيات إلى ما جاء في محضر التحريات وتحقيقات النيابة الذي أفاد بأن المتهمين ارتكبوا جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وذكرت الحيثيات أنه «من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصرى بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، هذا فضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب عليه فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القرار لمن تثبت خطورته قبل قرار حكم بإدانته عن الفعل المنسوب وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها الوقاية وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله تحقيقا للغاية التي قصدها المشرع».

وجاء في القرار أن «قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبدالهادى، على السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف إلى توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبدالرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبوهريرة، خالد أحمدأبوشادى، زياد عبدالحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة».

كانت النيابة وجهت للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

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