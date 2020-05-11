شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: تسيير 4 رحلات لإعادة المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسيّر وزارة الطيران المدني، الاثنين، 4 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين بعدة دول في الخارج، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تغادر من مطار القاهرة الدولي.

وتخصص الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، رحلتي طيران تتجه أحدهما إلى الكويت والأخرى إلى مدينة تورونتو في كندا، لإعادة العالقين هناك، فيما تسيّر شركة إيركايرو رحلتي طيران تتجهان إلى الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات الكويت الثلاثة إلى مطار القاهرة، وتعود الرحلة القادمة من تورنتو إلى مطار مرسى علم.

وتجري سلطات مطاري القاهرة ومرسى علم الدوليين، فحوصات طبية للركاب القادمين على متن الرحلات الجوية من الخارج، من قبل الحجر الصحي بالمطار، ويتم نقل جميعهم بواسطة حافلات خاصة إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، إن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بدأت تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطارات الجمهورية، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم» إن الإجراءات الاحترازية تضمنت توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالمطارات، كذلك وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

وتشهد المطارات المصرية استعداداث مكثفة لبدء تشغيل الطيران الداخلى تنفيذاً لقرار الحكومة بتشغيل المنشآت الفندقية بمعدل 50% اعتبارا من منتصف مايو الجاري، تنشيطا لقطاعي السياحة والطيران.

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وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الحالي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.