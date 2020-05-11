شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في المنيا بسبب تحويل الاستاد الرياضي إلى «city club» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من الرياضيين والمواطنين في محافظة المنيا رفضهم تحويل استاد المنيا الرياضي إلى نادي «city club» ضمن عدد من استادات الجمهورية التي تم إعلان تطويرها وتحويلها إلى أندية مقابل حق الانتفاع لمدة 25 عامًا.

وبرر المعترضون على القرار رفضهم التحويل «للحفاظ على قيمة من تاريخ المنيا، والذي شهد العديد من المناسبات الرياضية والقومية، منذ إنشائه قبل أكثر من 50 عامًا، كما أنه ملتقى للأندية ومراكز الشباب في جميع المسابقات الرياضية والفنية والثقافية»، مؤكدين أن «مقترح التحويل من استاد رياضي إلى نادي لا يتناسب مع الحالة الاجتماعية والمالية التي يعيشها أبناء المحافظة، لقلة الدخل وافتقار توافر مقومات الاستثمار، وعدم قدرة أبناء المحافظة على سداد قيمة العضوية بتلك الأندية».

وقال الكابتن طارق عبدالله عبدالحميد، مدرب المنيا الأسبق، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه «التقى ومجموعة من الرياضيين بعدد من النواب بينهم النائب علاء السبيعي، لتقديم مذكرة برفض تحويل الاستاد إلى نادي»، مطالبين بـ«استكمال أعمال الإنشاءات بالاستاد وتخصيص موقع آخر بالمنيا الجديدة لإقامة النادي، حيث وعدوا بالتدخل لدى وزير الشباب والرياضة».

وأضاف «عبدالحميد» أن «استاد المنيا شهد العديد من المناسبات ويمثل تاريخ المنياوية، وتم إزالته منذ أكثر من 5 سنوات، وتم وضع حجر الأساس لإقامة ستاد أوليمبي باعتماد 300 مليون جنيه، ثم تم إعادة النظر بإقامة استاد فقط باعتماد 100 مليون جنيه، بحجة عدم وجود فنادق لاستضافة الفرق المشاركة، وتوقف العمل بها رغم الانتهاء من إنشاء المقصورة الرئيسية ودق الخوازيق الخرسانية للمدرجات».

وقال علاء السبيعي، عضو مجلس النواب عن مركز المنيا، إن «نواب المحافظة بصدد إعداد مذكرة جماعية لوزير الشباب والرياضية، ومقابلة لرفض تحويل استاد المنيا إلى نادي لكونه يمثل جزء من تاريخ المحافظة، وملتقي لمراكز الشباب والأندية بالمحافظة»، مؤكدًا أنه «يمكن تخصيص قطعة أرض بالمنيا الجديدة لإقامة النادي أسوة بأندية وادي دجلة والأسيوطي وغيرها من أندية الاستثمار الرياضي».

من جانبه، قال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن «تحويل الاستاد ضمن برتوكول بين وزارة الشباب والرياضة ومستثمرين، وتم تسلم الموقع في نوفمبر الماضي للوزارة، لكنه لم يتم تسليمه للشركة المنفذة حتى الآن، لاستغلاله بحق انتفاع لمدة 25 عامًا»، مشيرًا إلى أن «البرتوكول مركزي ضمن خطة الاستثمار في المنشآت الرياضية».

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يذكر أن استاد المنيا ضمن عشرة استادات تم إقامتهم قبل 50 عامًا على مساحة 27 فدانًا، ليسع 20 ألف متفرج، وتم إزالته عام 2014، ليدخل ضمن خطة تطوير استادات الجمهورية على مرحلتين، وتضمن التصميم المقترح حينذاك صالة دخول اللاعبين، وقاعة مؤتمرات صحفية، وصالة لياقة بدنية، والصالات الخاصة بمدخل كبار الزوار، والحكام، والفرق الرياضية، ومدخل الإدارة، وقاعات متعددة الأغراض إلا أن العمل توقف وتم تحويله إلى استاد عادي دون الاستكمال.

ستاد المنيا الرياضي

ستاد المنيا الرياضي

ستاد المنيا الرياضي

ستاد المنيا الرياضي

ستاد المنيا الرياضي