شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور حالة إصابة بـ«كورونا».. إغلاق وحدة حي المصالح الصحية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مديرية الصحة في قنا، برئاسة الدكتور رمضان الخطيب، وكيل الوزارة، وحدة حي المصالح الصحية بمدينة قنا، بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا.

وتبين إصابة إحدى العاملات بالوحدة بالفيروس، وذلك بعد مخالطتها لإحدى الحالات المصابة بالمرض، فتم نقلها لإحدى مستشفيات العزل بإسنا، فيما تم إغلاق الوحدة الصحية لحين الدفع بطاقم تمريض وإداريين وعمالة جدد، ومنح العاملين بها إجازة 14 يومًا للعزل المنزلي والتنبيه عليهم الاتصال بالطوارئ في حالة ظهور أي أعراض عليهم، فيما تم نقل الخدمات المقدمة بالوحدة إلى أقرب وحدة صحية أو مستشفى لحين عودة العمل بها مرة أخرى.