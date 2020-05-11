شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم (تعرف على الأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار الذهب، الإثنين، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٥١ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٤٥ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨» ٦٣٨ جنيهاً، وسجل عيار ١٤، ٤٩٦ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٥٩٦٠ جنيهاً، وهي نفس أسعار أمس، يأتي ذلك في ظل صعود طفيف في سعر الأونصة عالميًا، في تعاملات اليوم، بمقدار ٥ دولار، لتسجل ١٧٠٨ دولار، وهو ما لم يؤثر على أسعار الذهب محلياً.

وأوضح أمير رزق، عضو شعبة الذهب، في تصريحات صحفية، أن أسعار الذهب، في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

وأكد عضو شعبة الذهب أن الأسواق تعاني من ركود كامل في حركة البيع والشراء، في الوقت الحالي، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، نظرا لتدهور الحالة الاقتصادية، فضلا عن أن تطبيق ساعات الحظر مساءً ساهمت في مزيد من الركود لسوق الذهب والذي يبدأ نشاطه مساءً عادة.