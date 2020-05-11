شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسالة طلاب حلوان لطالب تمريض بعد إصابته بكورونا.. "ترجعلنا بالسلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لجامعة حلوان، فيديو جديد يتضمن رسائل دعم من طلاب الكلية إلى الطالب إسلام محمد نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة حلوان، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإحالته إلى مستشفى العزل وذلك تحت عنوان "ترجعلنا بالسلامة انت قدها".

كشفت الدكتور صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، عن إصابة الطالب اسلام محمد نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث قالت الدكتورة صفاء صلاح ل "الخليج 365 " أن الطالب اسلام خريج معهد فنى تمريض وبالتالى يمتلك تصريح مزاولة مهنة والتحق بالفرقة الثانية بكلية التمريض موضحة أنه أصيب بفيروس كورونا خلال عمله بأحد المستشفيات.

وتابعت عميد كلية التمريض: فور الإصابة تم التواصل معه من قبل الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه وعمل مسح طبى له ولأسرته والمخالطين له ثم تم عزله ونقله إلى مستشفى العبور .

وذكرت الدكتورة صفاء صالح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، أن هناك متابعة دورية لحالة الطالب اسلام محمد وعمل مسحات بصورة منتظمة له لمتابعة الحالة الصحية له ، مشيدة بموقف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى التدخل والتواصل مع الطالب مباشرة، مؤكدة أن ذلك الامر انعكس إيجابا على الطالب المصاب .