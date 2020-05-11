شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة القاهرة تطالب بوجود ممثلين لها بتشكيل المجلس الصحى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أهمية إنشاء المجلس الصحى المصرى، لرسم السياسات الصحية العامة للدولة، مشيرا إلى أنه خاطب الأكاديمية الطبية العسكرية، لطلب بأن يكون مجلس الأمناء به صيدلي أو أكثر، خاصة أنه متعلق بتحديد مواصفات وفترات سریان التراخيص الصحية ومتعلق بالسياسات العامة للصحة.

وأوضح الشيخ، أن نقابة صيادلة القاهرة اطلعت على مخاطبة نقابة الأطباء للأكاديمية بخصوص مشروع قانون المجلس الصحي المصري، وحيث إن قطاع الصيدلة قطاع أصيل بالمنظومة الصحية والصحة المواطن المصري، لذلك فإن النقابة طالبت فى مخاطبتها بأن يكون مجلس الأمناء به صيدلي أو أكثر، وكذا إضافة نقابة الصيادلة ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها، وذلك لتحقيق أقصى فاعلية للمنظومة الصحية.

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وكانت نقابة الأطباء، قد أكدت ضرورة إضافة نقابة الأطباء ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى فى تطبيق المواثيق الأخلاقية، حيث إنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين ذات الصلة، مشيرة إلى أن المادة الثانية من أهداف واختصاصات المجلس، فى بندها الثانى نصت على وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وأضافت: نص مشروع القانون على وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية، وتطلب النقابة بتعديل الصياغة لتكون كالتالى: وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات "الخاصة بقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية للخريج"، والمؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية (لأول مرة)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة النفيذية، بالإضافة إلى ضرورة إضافة بند جديد فى غاية الأهمية ينص على الآتى: وضع السياسات الصحية العامة والخطط متوسطة وطويلة الأمد.