شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..العائدون من الخارج يوجهون رسالة شكر لمصر على طريقتهم الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو يظهر تقديم المصريين العائدين من الخارج الشكر لمصر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الفيديو قائلة :"ولاد مصر العائدين من الخارج بيقدموا رسالة شكر لبلادهم وبيعبروا عن فرحتهم بالرجوع بمنتهى البساطة.. وفي الفيديو ده هنشوف أحد شباب الجالية المصرية بالسعودية وهو بيعبر عن فرحته وشكره لبلده بطريقة مختلفة".

ودشنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صفحة Egyptian youth around the world، لتصبح منصة جديدة للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى وأداة تواصل أخرى تهدف لمخاطبة الشباب المصرى بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، باللغة الانجليزية، وتسعى لربطهم وجدانيا بالوطن الأم.





وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أكدت أن إطلاق صفحة Egyptian youth around the world ي أتى ضمن عملية التطوير المستمر لأدوات تواصل وزارة الهجرة مع مواطنينا بالخارج من كافة الشرائح والفئات المختلفة، حيث إن مخاطبة هذه الشرائح المتعددة يتطلب وعيا بخصائص كل شريحة ومتطلباتها.





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وفي وقت سابق، أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجميع المصريين بالخارج، أنها لم تعلن عن أي رابط تسجيل للراغبين في العودة لمصر سوى الذي أعلنته منذ بداية اندلاع أزمة كورونا على الرابط التالي: https://forms.gle/j4E6xNSPBdpWsdZS6

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه لا يتم تحصيل أية رسوم خاصة بنموذج التسجيل ولا يتم التعامل إلا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة فقط.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قالت إنه مع ظهور أزمة تفشي فيروس كورونا، بدأت العديد من الطلبات تتوافد على وزارة الهجرة من المصريين في الخارج تتطالب بالعودة إلى أرض الوطن، وقالت :"استجابة لهذه الطلبات، شكلت غرفة عمليات لمتابعة ورصد كافة هذه الطلبات والاستفسارات، وإطلاعى بها على مدار الساعة، لتقديم تقرير بها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء".