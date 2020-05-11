شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع طرح الخضروات الصيفية فى 856 ألف فدان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة الخضروات التي يتم طرحها حاليا خلال شهر رمضان كسلع استهلاكية يومية أساسية باجمالى مساحات بلغت 856 ألف و782 فدان ، ومن الخضروات الصيفى المبكر التي سيتم طرحها لأكثر من 18 نوع منها "البطاطس الصيفى في مساحات 174 ألف فدان بمتوسط انتاج 16 طن للفدان ، من محافظات التركيز الوادى الجدد المنيا ، الشرقية ، الغربية ، الدقهلية ، النوبارية ، البحيرة.

وأضاف "البحراوى" ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أنه من بين الخضروات التي سيتم طرحها في رمضان ، الطماطم في مساحات 207 ألف فدان متوسط انتاج للفدان بمتوسط انتاج 15 طن للفدان بمحافظات تركيز الإنتاج ، الشرقية، النوبارية ، والبحيرة الإسكندرية، وقنا، الكوسة 18 لف 670 ، والباذنجان49 ألف 665 فدان ، والفاصوليا الخضراء 59 الف 631 ، ولوبيا 606 فدان ، الكرنب صيفى 6782 فدان البحيرة ، قرنبيط30 فدان ، والبطيخ 59 ألف 552 فدان ، والكنتالوب 33 ألف فدان ، والبامية 8225 فدان والملوخية 8500 فدان ، والخيار المكشوف 31 ألف و400 فدان ، والفلفل 47 ألف فدان ، بصل 363 ألف فدان بصل اخضر ، الخس 811 فدان، الشمام 7600 محافظات النوبارية والاسماعلية والإسكندرية، كسبرة 11 الف 387 فدان.

وأضاف مدير إدارة الخضر ، إن هناك لجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ،والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.