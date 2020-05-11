شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 363 بشأن الإذن لـ42 مواطن بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء فى القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

يؤذن لكل من الـ42 مواطن المدرج أسمائهم فى البيان التالى بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين أسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.