شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين الرى وبنك الإعمار الأوروبى لبحث فرص تمويل برنامج إعادة تأهيل الترعة الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، والدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولى بنك الإعمار الأوروبى للتنمية بالمكتب الرئاسى بلندن، برئاسة سو باريت مدير مجموعة البنية التحتية المستدامة، وديفيد ألان المدير المساعد لمجموعة البنية التحتية المستدامة، و ديفيد تايلر أخصائي المياه، وكذلك خالد حمزة، ورنا ياسر مسئولى البنك بالقاهرة، لبحث تمويل تأهيل الترع الفرعية.

وناقش الاجتماع فرص تمويل برنامج إعادة تأهيل الترعة الفرعية لتحسين حالة شبكة الرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كنشاط أساسى ومكمل لبرنامج التوسع فى تقنيات الرى الحديثة، وأبدى مسؤولوا البنك اهتمام كبير ورغبة فى المشاركة في تمويل البرنامج والمساهمة فى إعداد الدراسات الفنية اللازمة.

Advertisements

قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى ومسئول المشروعات إن التطوير بدأت فكرته في 1985، ومنذ 1995 إلى الآن تم تطوير 620 ألف فدان، والمعدلات ستزيد إذا تحول الفكر للتطوير، والتمويل هو الأساس بخلاف الاعتراضات التى يمكن مواجهتها بالإضافة لرفع درجة الوعى، ولدينا برنامج طموح لزيادة تلك المساحات فى المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها، خاصة قطاع الزراعة سواء بزراعة محاصيل غير مستهلكة للمياه، أو بتحويل الأراضى التى تروى بالغمر للرى الحديث، وتسخير جهود كافة الوزارت المعنية وعلى رأسهم وزارتى الرى والزراعة من خلال مشروعات تطوير الرى والرى الحقلى.





اجتماع بين الرى وبنك الإعمار الأوروبى (1)