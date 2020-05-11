شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع أعمال المتطوعين بالهلال الأحمر المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع شركائه فى الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر باليوم العالمى للصليب الأحمر والهلال الأحمر عبر الإنترنت بمشاركة أكثر من 1000 متطوع، فى إطار الاحتفاء العالمى بشجاعة موظفى الحركة الدولية ومتطوعيها، والخدمات الإنسانية المتنوعة التى يقدمونها فى مختلف المجتمعات.

يأتى الاحتفال هذا العام فى الوقت الذى يستجيب فيه عشرات الآلاف من المتطوعين فى الحركة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر لأكثر قضايا الصحة العامة تحديًا في عصرنا؛ جائحة فيروس كورونا المستجد؛ حيث اجتمعت مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر معًا لتوفير خط دفاع ثانٍ للحكومات وأنظمتها الصحية لمكافحة هذا الوباء، ويعمل مئات الآلاف من متطوعى الصليب الأحمر والهلال الأحمر على مدار الساعة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات فى جميع أنحاء العالم.

وخلال الاحتفال الذى تم لأول مرة عبر الإنترنت؛ أظهر المتطوعون من الفروع المختلفة للهلال الأحمر المصرى تقديرهم للعاملين فى مجال الرعاية الصحية وزملائهم المتطوعين الذين يعملون في هذا الظرف الاستثنائى.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى إنها تحرص يوميا على متابعة حجم الأعمال الهائلة التى يقدمها المتطوعون فى كافة المحافظات فى الاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وأضافت: "أشكر من كل قلبى كل متطوع ومتطوعة بالهلال الأحمر المصرى، ثِقوا أننا معكم وخلفكم، ندعمكم ونقدركم، فأنتم أساس هذه الجمعية وقوامها، وكل التحية لكل شخص منكم لا يدخر جهدا في سبيل أن نخرج جميعا من الأزمة الحالية بأمان".

من حانبه، قال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى إن الهلال الأحمر المصرى دائما موجود فى قلب المجتمعات ليساعد المتضررين من أهل مصر، وكذلك ضيوف مصر من الجنسيات المختلفة.

جدير بالذكر أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تحتفل يوم 8 مايو من كل عام باليوم العالمى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهو يوم ميلاد مؤسس الحركة الدولية، هنري دونان، وهى أﻛﺑر ﺷﺑﻛﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ فى اﻟﻌﺎﻟم تعمل على مساعدة الملايين من الناس فى حالات النزاعات والكوارث الطبيعية.

وفى هذا السياق، قال رونالد أوفترنجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة: "هذا العام نحن فخورون بموظفينا والمتطوعين والعاملين بمجال الصحة، ونود أن نعبّر بقوة عن امتناننا لعملهم فى الخطوط الأمامية في مواجهة جائحة كورونا ولمجهوداتهم للحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات حول العالم".

وقال الدكتور حسام الشرقاوى، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أثناء الاحتفالية: "أظهرت جائحة كوفيد 19 مجددا أهمية دور الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كخط الدفاع الأول خلال الأزمات الإنسانية، من هنا علينا أن نستمر في توفير الدعم الكامل لهم، أتقدم بالتهنئة لكل متطوع وعامل في الهلال الأحمر المصري بمناسبة الثامن من مايو وأعبر عن فخري بكل ما يقومون به".

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يذكر أن الهلال الأحمر المصري يعمل مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر كشركاء في تقديم المساعدة إلى المتضررين في حالات الأزمات، والتدخل السريع في حالات الطوارئ، وإعادة الروابط العائلية، ونشر القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ونشر السبعة مبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي: الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والخدمة التطوعية، والوحدة، والعالمية.





احتفال من خلال الإنترنت (1)



احتفال من خلال الإنترنت (2)



احتفال من خلال الإنترنت (3)



احتفال من خلال الإنترنت (4)



