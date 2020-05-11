شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر في كوكب النيل 7 مساءً.. معايشة لحياة الصيادين أيام كورونا..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن حياتهم تحيطها المياه، يعيشون بعيدا عن زحام شوارعنا وضجيجها، ولكن أيضا حياتهم تغيرت بسبب فيروس كورونا المستجد، الحظر في النيل تفرضه شرطة المسطحات المائية بداية من الساعة الـ7 م، وحتى طرق البيع ومساحة خروجهم للأسواق تغيرت، ولكن رغم كل شيء يبقى الرضا بالحال والأحلام بحياة أفضل، دافع لهم ليستيقظوا كل صباح ويمارسوا حياتهم داخل مياه النيل. Advertisements

الحظر في مياه النيل (1)

الحظر في مياه النيل (2)

الحظر في مياه النيل (3)

الحظر في مياه النيل (4)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحظر في كوكب النيل 7 مساءً.. معايشة لحياة الصيادين أيام كورونا..فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.