شكرا لقرائتكم خبر عن حملة رمضانك من البيت.. المسحراتى.. أهم مظاهر الاحتفال برمضان عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة تنشيط السياحة سلسلة من التغريدات تحكى فيها تاريخ العادات المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى اطار حملتها تحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home ، وذلك علي كافة مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة.

‏واختارت الهيئة المسحراتى ليكون حكاية رمضانية جديدة، حيث كتبت فى تغريدة لها عبى صحتها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "قبل وجود وسائل التنبيه كان هناك رجل يجوب شوارع مصر وينادي الناس بأسمائها وقت السحور قبل شروق الشمس، لذلك تم تسميته بالمسحراتي.

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مازال المسحراتي إلى الآن من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان حتى بعد ظهور التكنولوچيا وننتظره كل عام". تجدر الإشارة إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم سيتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربى والدولى بالأجواء الفريدة للشهر الكريم فى مصر، بالاضافة الي إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التى لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهى المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان فى مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقاً وجذباً لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دولياً وعربياً ومحلياً.