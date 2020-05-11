شكرا لقرائتكم خبر عن "صيادلة القاهرة" تستنكر تجاوز نقابة الأطباء فى حق أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة صيادلة القاهرة إنها تابعت التصريحات العنصرية غير المسئولة، والتى دأبت نقابة الأطباء على إصدارها ضد الصيادلة رغم بعض التجاوزات من قلة من الأطباء فى حق مهنة الصيدلة وترفع الصيادلة عن الرد تغليبا للصالح العام بين أبناء القطاع الطبى، مؤكدة استنكارها ذلك ورفضه بشدة، خاصة فى ظل أزمة كورونا، والتى تتعاون فيها جميع أطراف المنظومة الصحية فى العالم للتغلب عليها من خلال تطبيق النموذج الأمثل للصحة ووضع البروتوكولات العلاجية للوصول لأفضل النتائج لمرضى کورونا.

وأضافت نقابة صيادلة القاهرة، فى بيان: تطالعنا نقابة الأطباء ببعض التصريحات الجوفاء فى توقيت مثير للريبة والشك والتى نتطلع فيه إلى تكاتف القطاع الطبى بأكمله وتوفير سبل التعاون للنهوض بقطاع الصحة فى مصر، ونؤكد اعتزازنا المقترن بالفخر بمهنتنا وأننا مع المصلحة العليا للبلاد وإننا لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء تلك التجاوزات، وبناء عليه نرفض كل التصريحات التى أدلى بها بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وندعوهم للاستعانة بالخبراء المعنيين بالأنظمة الصحية عالميا قبل الإدلاء بأى تصريحات تخص الصحة بشكل عام والصيدلة بشكل خاص حيث أن تصريحاتهم من شأنها الأضرار بسمعة مصر عالميا.

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يأتى ذلك على خلفية إصدار نقابة الأطباء لبيان خاص بمقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء، بعد حصولهم على الدراسات اللازمة المعادلة للشهادة، والذى أكدت خلاله أن كل فئة من فئات الفريق الطبى لها دور مهم تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التى درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أى فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، وتداول عدد من الأطباء لتعليقات ساخرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



