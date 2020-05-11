شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الدقهلية تطالب البرلمان بإحالة إلهامى عجينة للجنة القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد زهران، الأمين العام لنقابة أطباء الدقهلية، إن النقابة الفرعية قد بدأت فى تنفيذ خطوات قانونية ضد نائب بلقاس إلهامي عجينة، لما بدر منه تجاه أطباء مستشفي شربين المركزي، موضحا أنه تم توجيه مذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتحويله إلى لجنة القيم لما بدر منه من تجاوزات، بالإضافة إلى مذكرة إلي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم حيال ما بدر من النائب من تجاوزات.

وأوضح زهران، أن النقابة سوف تقوم بتقديم بلاغ في النيابة العامة ضده بجميع التجاوزات التي صدرت منه، وبناءا علي نتيجة تحقيق النيابة العامة والقضاء سوف يتم اتخاذ الخطوات القانونية.

ووجه الدكتور أسامة إبراهيم الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد خلالها أن الأطباء يخوضون معركة من نوع أخر معركة فيها العدو قاهر بطبيعته، فتاك بغير إرادته، لا يقف أمامه إلا رجال وبحق يستحقون تلك المقولة " تحية للرجال"، هؤلاء الرجال أطباء العظام الذين يداوون المرضى من أمراضهم العادية ويتناوبون مع زملائهم للوقوف بجانب مرضى فيروس كوفيد 19، وخدمتهم.

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وأضاف: لكن ما حدث من قبل إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، عن دائره بلقاس بمحافظة الدقهلية، في الحديث والتهجم على الأطباء دون وعي بطبيعة عمل الأطباء، مخالفا لما تنص عليه نصوص الدستور وأحكام القانون، واصطحب معه إناس من الشارع متهجما على مستشفى شربين العام، لكي يعاقب ويسأل ويتطاول بعلو صوته على أطباء هم في أمس الحاجة لما يعانونه يوميا من إهتراء في المنظومة الصحية التي تهدف الدولة إلى إصلاحها، وبناء على اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي صيغت للحفاظ على حقوق النواب والمواطنين وكل فئات المجتمع أطالب برفع الأمر الي لجنة القيم بالمجلس الموقر لاتخاذ اللازم .