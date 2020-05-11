شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب الدلتا: تحصيل مليون جنيه من خلال الضبطية القضائية بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه فى نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع 11 هندسة إجمالى عدد المشتركين بالقطاع (1601297) مشترك منهم عدد (387391) مشترك على مسبوق الدفع نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:-

• يوجد (83) مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين .

• بلغ إجمالى عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (77) لوحة.

• بلغ إجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3608134) كم.

• بلغ إجمالى طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 2111.196 ) كم.

• إجمالى طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (7184718) كم .

• كما بلغ إجمالى طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (383816 ) كم.

• وبلغ إجمالي عدد المحولات (6212) محول بإجمالى قدرة (1784.923) م.ف.أ.

• تم إضافة (20.830) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (14) محول بقدرة ( 7.00) م.ف.أ خلال شهر مارس 2020.

• إجمالى المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 مبلغ (26.04 ) مليون جنية

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• إجمالى المنفذ من الخطة الطموحة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/3/2020 مبلغ ( 594.33) مليون جنية.

• إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 مبلغ (83050 ) بالالف جنية.

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء الساده العملاء.

وأشارت الوزارة إلى أنه لضمان إستمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (3) فرق بقطاع المنوفية بإجمالى (47) فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهرمارس2020 (533) محضر بإجمالي قيمة ( 1069352) جنية بقطاع المنوفية.

وقالت الوزارة إن عدد الأعطال إنخفض خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020 ( 105) عطل مقابل ( 124) عطل خلال الفترة المناظرة، كما انخفضت مدة الإنقطاع خلال نفس الفترة ( 174.38 ) ساعة مقابل (269.3) ساعة خلال الفترة المناظرة.

الجدير بالذكر أن قطاع المنوفية يضم هندسات كل من ( مدينة شبين – مركز شبين – تلا – الشهداء – سرس الليان – الباجور – بركة السبع – منوف – قويسنا – اشمون مدينة – اشمون قرى).