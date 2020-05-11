"الزراعة" تحدد توصيات لمزارع النخيل لمواجهة السوسة وزيادة إنتاج التمور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، لحدائق ومزارع النخيل لزيادة الإنتاج خلال شهر مايو الجارى، بالإضافة إلى المرور الدورى لاكتشاف أى إصابة بسوسة النخيل الحمراء وكيفية طرق العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة، ومقاومة حفار عذوق النخيل. ومن أهم الممارسات الزراعية الجيدة والتوصيات الفنية المتبعة الشهرية لشهر مايو الخاصة بحدائق النخيل كالاتى:- أولا : الناحية البستانية:- 1- الرى: يجب الانتظام فى الرى سواء للنخيل المثمر أو الغير مثمر أو الصغير خلال شهرى مايو ويونيو. 2- التسميد: يجب إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى فى أول الشهر في المناطق الباردة . 3- إجراء عملية فصل وزراعة الفسائل حتي أخر الشهر، والانتهاء من عملية فصل الفسائل في المناطق الرطبة وزراعتها مباشرة. 4 - خدمة رأس النخلة: يتم خلال هذا الشهر إجراء عملية الخف والتقويس Advertisements ثانيا أهم طرق المكافحة لسوسة النخيل الحمراء 1- يجب المرور الدوري لإكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء ويتم العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة ، وأيضا مقاومة حفار عذوق النخيل إن وجدت . 2- رش الأشجار بمبيد كلورزان أو تافابان بمعدل 3سم / 1 لتر خلال شهر مايو . ثالثا مقاومة الأمراض الفطرية 1- لمكافحة مرض أعفان الجذور خلال شهر مايو يتم معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها ؛ حيث يتم معاملة التربة بمبيد تويسين 70 بمعدل 3 جم / 1 لتر ماء. ملاحظة : ( تكرر المعاملة مرة أخري بعد 15 يوم وفي حالة الإصابة الشديدة تكرار المعاملة مرة ثالثة بعد 15 يوم.

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