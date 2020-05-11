شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد الجامعات العرببة: حصلنا من الصين على منحة تشمل ادوات وقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن الاتحاد تلقى منحة من مركز نقل التكنولوجيا الصينية تضم ادوات حماية ووقاية من فيروس كورونا المُستجد فى إطار اتفاقية التعاون بين المركز الصينى واتحاد الجامعات العربية.

وقال أمين اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، ان الاتحاد تواصل مع الحكومات العربية لتوزيع المنحة الصينية، مشيرا إلى ان الأدوات المخصصة لمصر سيتم تسليمها للسفارة المصرية فى بكين خلال أيام .

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وأضاف، أن المركز نظم زيارات لعدد من الخبراء والمختصصين للدول العربية لإيجاد قاعدة مميزة للتعاون والتنسيق بين الطرفين والتعرف على طلبات المؤسسات التعليمية العربية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة ونشر نتائج التقنية الصينية الجديدة فى جميع المجالات وخصوصا فى تسخير التكنولوجيا لمحاربة وباء كورونا المستجد.

وبين أن المركز نفذ مجموعة من الدورات التدريبية للعاملين فى المؤسسات التعليمية والاكاديمية العربية فى مجالات نظرية الابتكار واختراع التكنولوجيا وادارة سياسات التكنولوجيا اضافة الى تدريبهم على نظام متخصص لتحديد مواقع الملاحة بالاقمار الصناعية وجمع الامطار واستخدامات الزراعة الحديثة .