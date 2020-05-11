شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش مشروعات الصرف على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف والمهندس أحمد زيتون رئيس الادارة المركزية لإقليم صرف القناة وسيناء، لمناقشة المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها على مستوى الجمهورية وكذلك خطة الهيئة خلال الفترة القادمة.

أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 82% ( أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى والمصارف العامة بالإضافة إلى السحارات والكبارى) وأن جميع المصارف حاليا بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات.

أضاف مدين فى بيان صحفى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إقليم ونوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك إلى مواقع الأزمات فور الإبلاغ طوال موسم أقصى الاحتياجات.

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أشار مدين الى أنه تم الانتهاء من دراسة زيادة الخطة المستهدفة لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئة لتصبح 125 ألف فدان سنوياً بتكلفة تقديرية وقدرها 990 مليون جنيه.



وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1,4مليار جنيه العام الماضى، حيث تم تنفيذ مشروعات في مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة.

وقال مدين أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومي ، يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية ، وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

أشار مدين الى أن مشروعات إنشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تساهم فى زيادة الانتاجية الزراعية والعائد الاقتصادي المرتفع للدولة وللفرد وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي للتربة وخفض ملوحة التربة، حيث تم تنفيذ أعمال في زمام 69.235 الف فدان باستثمارات بلغت 708.405 مليون جنيه في حين أن الزمامات المستهدفة 45 الف فدان، بلغت نسبة الأعمال المنفذة 154%.