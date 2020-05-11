شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استقبال 750 مصريا بعد عودتهم من دولة الكويت وتسكينهم بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط هتافات تحيا مصر والغناء والفرحة استقبل مطار القاهرة ثلاثة رحلات استثنائية على متنها 750 مواطناً مصرياً كانوا عالقين بدولة الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لليوم الثانى على التوالى بانطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إليى مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت الشقيقة لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعه القاهرة بمنطقة بين السرايات والتي تم تخصيصها للعزل الصحى لمدة 14 يوم طبقا للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وفقا لتوجهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم استقبال المواطنين العائدين وتوفير اتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية مشيرا أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات.

وثمن محافظ الجيزة بالدور التي قامت به جامعة القاهرة للتعاون مع المحافظة فى تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الإعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحى ورجوعهم إلى منازلهم إضافة إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين.

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وأشار المحافظ إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم.

وقال محافظ الجيزة إنه سيتم استقبال رحلات أخرى لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة المخصصة للحجر الصحى.

من جانبهم أعرب المواطنون المصريون الذين تم استقبالهم من دولة الكويت عن شكرهم العميق وامتنانهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته لهم ولحرصه على عودتهم الى ارض الوطن وتوفير طائرات لنقلهم بسلامة وكذلك توفير حجر صحي أمن لهم دون تحملهم أى نفقات مادية.

وأشار المواطنون الذين تم استقبالهم بالمدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي عن تمتعهم بخدمة عالية الجودة فضلا عن تعقيم مقرات إقامتهم ومنحهم وجبات غذائية متكاملة، كما أعربوا عن شكرهم لسائر أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الطيران المدني ومحافظة الجيزة وجامعه القاهرة لتوفير كافة التيسيرات لهم بداية من استقبالهم بالمطارات وتيسير الإجراءات وتوفير وسائل الانتقال وكذلك تسكينهم في المدن الجامعية.