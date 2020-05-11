وزيرة البيئة: انخفاض تركيز ملوثات الهواء ومستوى الضوضاء منذ بدء الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا بشأن متابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 31 مارس وحتى الآن والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية وهي دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.

وقالت الوزيرة، في بيان، اليوم الاثنين: بالنسبة لمحور متابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث تم تحقيق نتائج إيجابية بمستوى جودة الهواء ومستوى الضوضاء بمختلف محافظات الجمهورية.

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وتابعت: تمثلت تلك النتائج في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية، كما أن تطبيق قرار الحظر المروري للمركبات أدى إلى انخفاض مستويات الضوضاء لتكون متوافقة مع الحدود المقررة قانونًا في هذه الساعات في معظم المواقع.

وفيما يخص التوعية البيئية، أكدت الوزيرة، أن وزارة البيئة تعمل من خلال المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" على توعية المواطنين بعدد من السلوكيات التي من شأنها دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس وهي ترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف في شراء المنتجات الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، والتوعية بكيفية التخلص الآمن من الكمامات والقفازات لضمان عدم انتشار الفيروس، وتوعية عمال النظافة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات.

وتتضمن استخدام كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والتليفزيون لنشر رسائل التوعية بين المواطنين.