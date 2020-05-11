حتى 14 مايو.. بدء استكمال صرف "منحة العمالة غير المنتظمة" للمتخلفين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأ 737 ألفا و168 عامل غير منتظم اليوم الاثنين، استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه علي 3 أشهر، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال 4000 منفذ للبريد على مستوي الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات.

وأوضح محمد سعفان وزير القوي العاملة، في بيان له اليوم، أن الصرف يستمر للمتخلفين، حتى 14 مايو الجاري، قائلا: "بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك"، والتي سيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

ولفت "سعفان"، إلى أن اجمالي من قام بالصرف من الدفعة الأولى من خلال منافذ البريد، وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر وصل حتى الآن إلى مليون و300 ألف، و156 مستحقًا، صرفوا 650 مليون و78 ألف جنيه، والمتبقي الذي سيقوم بالصرف من اليوم وحتي 14 مايو الجاري 737 ألفا و168 مستحقا، يصرفون 368 مليون و584 ألف جنيه، وبذلك يصل إجمالي المستحقين 2 مليون، و37 ألفا، و324 مستحقاً، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولي بالكامل إلي مليار و18مليون و662 ألف جنيه بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة.