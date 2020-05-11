رفع 224 ألف طن مخلفات.. وزيرة البيئة تكشف تفاصيل خطة مواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا بشأن متابعة خطة الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 31 مارس وحتى الآن والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية، وهي دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية.

وفيما يتعلق بمحور دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم المرور خلال تلك الفترة على 1537 منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، ويتم المتابعة من خلال اللجان المشكلة بشكل مستمر لتلافي الملاحظات بالتعاون مع مدريات الصحة بالمحافظات ومع مديري المستشفيات الجامعية.

وأكدت في بيان لها، الاثنين، التنسيق المستمر مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية لخفض كمية النفايات المتولدة والتعامل معها بشكل آمن، وتم تدريب 68 فردا من وزارة الصحة بمحافظات (القاهرة الكبرى – الغربية – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – الإسكندرية – البحر الأحمر – قنا – بني سويف – الأقصر – الإسماعيلية – السويس – أسوان – جنوب سيناء)، على البرنامج التدريبي لتدريب المدربين على الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية متضمة تداول النفايات الطبية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتعيين مسئولي النفايات الطبية بالمستسفيات الجامعية وتدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات وإدخال بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والخاص بالمخلفات الطبية.

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ومن ناحية أخرى تم التنسيق مع وزارتي السياحة والشباب والرياضة حول كيفية التعامل مع المخلفات الطبية في المدن الشبابية والفنادق المخصصة للعزل الصحي وتم تعميم الإجراءات الواجب اتباعها بتلك المنشأت، بالإضافة إلى الإعداد لبعض التدريبات الخاصة بالمنشآت حول الأسلوب الأمثل لإدارة المخلفات الطبية والصلبة استعدادًا لفتح الفنادق.

وفيما يخص محور منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، أوضحت الوزيرة، أنه تم تكثيف الأعمال للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة، حيث تم المرور على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي وتبين استقرار الأوضاع ووجود عمليات التغطية، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإرسال إرشادات خاصة لمنظومة النظافة تضم التعامل مع عمال النظافة والمعدات ونظافة الشوارع، مشيرة إلى تكثيف العمل بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات ( قنا – أسيوط – كفرالشيخ – الغربية) حيث تم رفع ما يقرب من 224881 طنا مخلفات بلدية صلبة والتخلص الآمن منها.

وقامت وحد الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات خلال تلك الفترة برصد ومتابعة بعض أحياء المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية بالقاهرة (متمثلة في أحياء المعادي وطرة وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج) وذلك للتأكيد على رفع المخلفات أولاً بأول حيث تم رصد 1241 نقطة وتم التعامل معها.

وتم رصد ومتابعة عدد من أحياء محافظة الجيزة ويجري العمل في 4 أحياء من خلال فرق الرصد والمتابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وتم رصد 324 نقطة والتعامل معها، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التي تم عزلها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عن هذه القرى حيث يتم التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة منعاً لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات.