الأرصاد: ظاهرة غريبة الحدوث خلال الموجة الحارة الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ظاهرة غريبة متوقع حدوثها خلال الموجة الحارة التي تضرب البلاد من اليوم الاثنين وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف "شاهين"، لمصراوي، الاثنين: يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، بجانب نشاط للرياح لكن سيكون محدودا على مناطق دون الأخرى، بجانب وجود الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نهاية الأسبوع الجاري، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، لافتًا إلى أن هذا الظاهرة غريبة الحدوث في مثل هذا التوقيت من العام، ومن الممكن أن تصل الأمطار لحد السيول على بعض المناطق.

وتابع: "تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 32 وترتفع لتسجل 38 درجة بنهاية الأسبوع، بينما تتراوح بين 35 و36 درجة على المناطق الشمالية وتتجاوز 40 درجة على شمال وجنوب الصعيد"، مشيرًا إلى أن الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والكبري يتجاوز الـ10 درجات.