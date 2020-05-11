التنمية المحلية: وقف تراخيص المباني والتعليات بـ4 محافظات 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة فيما يخص إيقاف التراخيص للمباني الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات خاصة بالمبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط، دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بالإضافة لمحافظة الإسكندرية، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، والأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط بباقي المحافظات وطبقًا لرؤية المحافظ في هذا الشأن.

ووجه شعراوي، باستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف.