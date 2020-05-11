النيابة تصرح بدفن عامل لقي مصرعه في انهيار عقار بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

صرحت نيابة باب الشعرية الجزئية بدفن جثة عامل لقي مصرعه في انهيار عقار بشارع علوة فارس، بدائرة الحي.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت إخطارا بانهيار عقار بشارع علوة فارس بحي باب الشعرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت معاينة النيابة أن العقار مكون من أرضي و5 طوابق وعبارة عن ورش أحذية، وأن إغلاق المحلات ليلا قلل من الخسائر.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها بالانهيار من عدمه.

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