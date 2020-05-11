"التموين" تحرر 1013 قضية وتصادر 5 أطنان لحوم فاسدة و38 ألف قفاز مجهول المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازته كمية قدرها (5,300 طن سلع غذائية عبارة عن "مفروم لحوم، دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

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وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه لحجبه عن التداول كمية قدرها 4 طن سكر حر مجهول المصدر بقصد رفع أسعارها.

كما ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب لحجبه عن التداول 38100 قطعة قفاز مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، ومالك شركة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أوسيم لحيازته كمية قدرها (1,950 طن سكر تمويني) قام المذكور بتفريغها وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة كونه (سكر حر)، وكذا ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة مدون عليها سكر تمويني مُدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.