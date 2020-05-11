الداخلية: انتشار أمني لمنع أية تجمعات للمواطنين بالمحافظات- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي و علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة، لتطبيق الضوابط الحاكمة لحظر تحركات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان، ومنع التجمعات بطرق الكورنيش "نيلي – بحري" على مستوى الجمهورية، وكذا الشوارع والمناطق المحيطة بمحال المأكولات، والأطعمة والطرق الجانبية، والتي يمكن أن تتخذ مكاناً لممارسة الأنشطة التي يمكن أن تساعد على انتشار الفيروس كورونا المستجد.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية متابعتها، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمنع تجمعات المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين للمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين.

جاء ذلك في ضوء تفعيل القرارات الصادرة بشأن التدابير الاحترازية للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد"، ومن بينها منع التجمعات الجماهيرية، وغلق الشواطئ العامة والخاصة وطرق الكورنيش بالمحافظات ومنع أي نشاطات بها.