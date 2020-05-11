في 24 ساعة.. "الأمن العام" يضبط 181 قطعة سلاح ناري و215 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات .
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 181قطعة سلاح ناري، و215قضية مخدرات، وتنفيذ 51857 حكم قضائي متنوع، كما ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 10 متهمين ارتكبوا 14 حادث متنوع، و25 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة و180 دراجة نارية مخالفة، 15 ألف و804 مخالفة مرورية وفحص 68 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.
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