"ألقاه في القمامة".. تجديد حبس مسجل خطر بتهمة قتل طفل في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر قاضي المعارضات، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل طفل بعد فشله في اغتصابه بالساحل.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، وتسليمه لذويه لدفنه.

كان المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه بقتل الطفل وأقر أنه استدرجه لمنزله وحاول اغتصابه إلا أن مقاومة الطفل حالت دون ذلك، فقرر التخلص منه بقتله ثم تخلص من الجثة بإلقائها في الشارع لعدم اكتشاف أمره.

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