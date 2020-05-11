الداخلية تواصل أعمال تطهير وتعقيم كافة الأقسام الشرطية والسجون- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة المنشآت الشرطية، وأقسام ومراكز الشرطة، والسجون على مستوى الجمهورية، وفق البرنامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية.

وقام بذلك أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفي إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير، وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد؛ حيث تم تجهيز أطقم الطب الوقائي بأحدث أجهزة التعقيم، والتطهير توازياً مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتي من شأنها حفظ سلامتهم.

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وتهدف أعمال التطهير والتعقيم إلى توفير بيئة صحية ملائمة، وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.

تأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذاً للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس (كورونا) المستجد.