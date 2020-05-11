بقيمة 324 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب وتنفيذ 91 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط3 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، أقمشة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من (324 ألف جنيه).

وفى مجال الأمن العام: ضبط 12 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وضبط 260 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 91 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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