بقيمة 18 مليون جنيه.. العثور على 2220 طربة حشيش مخبأة داخل سقف أتوبيس بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح ضباط مكافحة المخدرات، في ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بنقل وتهريب 2220 طربة لمخدر الحشيش، و20 كيلو جرام لمخدر الأفيون بمحافظة بالسويس.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا)، واعتزامه تهريب كمية من المواد المخدرة من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وذلك من خلال إعداد مخزن سرى مُعد خصيصاً بسقف الأتوبيس قيادته، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه من خلال إحدى الأكمنة المعدة له بدائرة قسم شرطة الجناين بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس وضبط بحوزته 2220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 225 مائتان وخمسة وعشرون كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 عشرون كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي (18,000,000) جنيه "ثمانية عشر مليون جنيه تقريباً" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.