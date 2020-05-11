أخبار مصر | السكة الحديد تواصل أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تواصل أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة النقل أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا في المحطات المختلفة بالمحافظات والمباني الإدارية والأرصفة والقطارات بكافة درجاتها وعلى جميع خطوطها العاملة عليها.

وأضافت الوزارة أن الهيئة مستمرة كذلك في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات، ووجود ملصقات ومنشورات للتوعية بالفيروس داخل المحطات.

وشددت على ضرورة استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس واخطاره وتداعيات انتشاره، خاصة وان مرفق السكك الحديد يستقبل الاف المواطنين يوميا ويقوم بنقلهم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.