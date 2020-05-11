أخبار مصر | بينهم 3 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعين 95 شابا بالأقصر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 95 شاباً من بينهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر، واستخراج 81 شهادة قيد بعد استئناف العمل بمكاتب التشغيل من 24 من الشهر الماضي.

وأوضح وزير القوى العاملة، فى بيان صحفى، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية، أشار إلى أنها قامت بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية 2178 عاملا من هذه الفئة.

وقال عبده هاشم مدير المديرية: إن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة من خلال 17 فرعا للبنك الزراعي وعدد 40 منفذاً لمكاتب البريد، حيث تم صرف المنحة لنحو 20 ألفا و221 عاملا غير منتظم وذلك خلال الفترة من 13 حتى 30 أبريل الماضي.

وأشار إلي أن المديرية قامت من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 195 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص .

"القوى العاملة": فض إضراب 1200 عامل بمصنع للملابس الجاهزة بالإسماعيلية

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أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعلية فض اضراب ١٢٠٠ عامل بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، وذلك بعد توقف العمال عن العمل داخل صالات الإنتاج مطالبين بصرف أجورهم المتأخرة عن شهر أبريل ٢٠٢٠ وامتنعوا عن أداء مهام عملهم واوقفوا خطوط الإنتاج بالكامل داخل المصنع.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهات عاجلة لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أنه بمتابعة آخر تطورات الموقف حول إضراب العاملين بالشركة، تلقى وزير القوي العاملة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد من تمكن المديرية من فض إضراب ١٢٠٠ عامل بالمصنع.

وأشار إلي أن مدير المديرية قام تنفيذا لتوجيهات الوزير بالانتقال إلى مقر المصنع والاجتماع مع ممثلي أصحاب الشركة - راس مال هندي - حيث تبين بالبحث مرور الشركة بضائقة مالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعدم قدرة عملائها في الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها مما أدى إلى الأضرار بموقفها المالي، وعدم توفر السيولة اللازمة لصرف أجور العمال بالمصنع والتي تقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه شهريا.

وقد تم الاتفاق على أن يتم منح الشركة مهلة لتدبير المبالغ اللازمة لصرف الأجور على أن يتم الصرف يوم الأحد ١٧ مايو الجاري على أن يمنح العمال إجازة لمدة أسبوع حتى تاريخ صرف الأجور.

وقد تم التنبيه مشددا على إدارة الشركة بضرورة العمل بجدية على صرف الأجور والرواتب العاملين في الموعد المتفق عليه.

وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.

وفي نفس السياق، طالب وزير القوى العاملة مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بالتواجد داخل مناطق العمل والإنتاج، للتعرف على مشاكل العاملين، ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية، لتحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة.