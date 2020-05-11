أخبار مصر | برلماني يشيد بتصريحات محافظ البنك المركزي حول تمويل قطاعي الصناعة والزراعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بتصريحات محافظ البنك المركزي حول تمويل قطاعي الصناعة والزراعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أمين مسعود عضو مجلس النواب، بتصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر التى أعلن فيها بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المقبل إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة وأنه يسعى لتوسيع قاعدة الإستفادة من مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعي من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

وقال "مسعود" في بيان له: إن هذا الاتجاه من محافظ البنك المركزى طارق عامر لقى ارتياحا كبيرا لدى جميع العاملين في قطاع المقاولات الذى يعد واحدا من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري ويجب مساندته مطالبا من محافظ البنك المركزى الاسراع في تطبيق هذه التصريحات على ارض الواقع خاصة ان قطاع المقاولات قد تضرر كثيرا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8 % وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا، في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما يصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في قطاعات الاقتصاد المصري المختلف إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليارا الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.