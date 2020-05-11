مصر | ضبط 12 قضية أمن عام وتنفيذ91 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 12 قضية أمن عام وتنفيذ91 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط (3) قضايا تهريب، وضبط (12) قضية أمن عام، وتنفيذ (91) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكن قطاع المنافذ فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، أقمشة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (324 ألف جنيه).

ونجح فى مجال الأمن العام، في ضبط (12) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، بينما قام فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (260) مخالفة مرورية متنوعة، إما عن مجال تنفيذ الأحكام، استطاع تنفيذ (91) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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