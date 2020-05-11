مصر | ضبط تاجر بحوزته 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر بحوزته 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية، وبحوزته 2 مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية.

فقدت وردت معلومات وتحريات مُسبقة وعقب تقنين الإجراءات، ضبط أحد الأشخاص تاجر - مقيم بدائرة القسم، وذلك حال تواجده داخل مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم بداخله كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وعُثر بداخله على 100 كرتونة بداخلها "2،350،000 إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف "قطعة ألعاب نارية" مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأقر بتحصله عليها من شخصين محددين "جارى ضبطهما".

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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